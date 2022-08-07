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EFT iptali ile vatandaşı dolandıran zanlılar yakalandı

EFT iptali ile vatandaşı dolandıran zanlılar yakalandı

Malatya'da 10'a yakın esnafı 'EFT iptali' ile 52 bin TL dolandırdığı belirlenen iki zanlı, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Malatya'da 10'a yakın esnafı 'EFT iptali' ile 52 bin TL dolandırdığı belirlenen iki zanlı, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 8 ayrı iş yerinde satılan ürünleri satın alarak parayı EFT yaptıktan sonra ödeme talimatını iptal eden A.D. ve M.A. isimli 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Çok sayıda suç kayıtlarının bulunduğu öğrenilen zanlılardan M.A. polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.D. ise serbest bırakıldı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Malatya 3. Sayfa Haberler

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