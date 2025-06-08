Eflani'de Kontrolden Çıkan Cip Köprüye Düştü: Sürücü Yaralı

Eflani'de Kontrolden Çıkan Cip Köprüye Düştü: Sürücü Yaralı
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Karabük'ün Eflani ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen cipin sürücüsü yaralandı. S.Y. (28) idaresindeki cip köprüye düşerek kaza yaptı. Sürücü hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen cipin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.Y. (28) idaresindeki 78 AAY 680 plakalı cip, Kocacık köyünden Çalıkahvesi köyü istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak yaklaşık 2 metre yükseklikten köprüye düştü.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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