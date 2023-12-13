Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde mahsur kalan karga itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün arka bahçesinde bulunan klimaların olduğu demir kafes içerisinde mahsur kalan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Mithat Paşa Caddesi üzerinde bulunan Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının arka bahçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe emniyet binasının bahçesinde bulunan klima motorlarının olduğu alanda bir karganın çıkmak için uğraş verdiğini gören polis ekipleri hayvanı kendi imkanları ile çıkartamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kargayı bulunduğu alandan çıkartmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin dikkatli ve duyarlı çalışmaları sonucu emniyet bahçesinde mahsur kalan kargayı özel aparat kullanarak demir kafes içerisinden çıkarttı. Halsiz düştüğü görülen karga itfaiye ekipleri tarafından tedavisinin yapılması için belediye hayvan barınağına götürüldü. - AYDIN