Ot biçerken zeytinliği yaktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde iddialara göre bir şahıs kuru otları biçtiği sırada zeytinlik alanda yangına sebep oldu, alevler geniş alana yayılmadan ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Efeler ilçesi Topyatağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle zeytinlik alanda yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler alevlere müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın, geniş alana yayılmadan söndürüldü. Yangının bölgede kuru otları biçen bir şahsın çalışma yaptığı esnada çıktığı ve şahsın olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı