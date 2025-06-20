Efeler'de Motosiklet Sürücüsü Uçuruma Düştü

Efeler'de Motosiklet Sürücüsü Uçuruma Düştü
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Aydın'ın Efeler ilçesinde motosikletli sürücü, araçla sıkışmanın ardından metrelerce yükseklikten uçuruma düştü. Yaralı olarak kurtarılan genç sürücünün hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeyken otomobille sıkışan ve savrulan motosiklet sürücüsü, metrelerce yükseklikten uçuruma uçtu. Şans eseri kazayı yaralı olarak atlatan genç sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Efeler ilçesi Konuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 AKD 200 plakalı motosiklet sürücüsü E.T., seyir halindeyken 09 AD 518 plakalı ticari araç ile sıkıştı. Savrulan motosiklet sürücüsü E.T., yol kenarında bulunan uçurumdan aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten düşen genç, kazada yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralıyı uçurumdan kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı E.T. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şans eseri kazayı yaralı olarak atlatan E.T.'nin ilk belirlemelere göre kalçasında kırık meydana geldiği öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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