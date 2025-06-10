Edremit'te Zeytinlik Alanda Yangın Çıktı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinlik alanda yangın başladı. Şiddetli rüzgar nedeniyle çevre ilçe itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Edremit'te zeytinlik alanda yangın
BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinlik alanda yangın başladı. Yangına müdahale sürüyor.
Edremit ilçesinde zeytinlik alanda yangın başladı. Şiddetli rüzgar dolayısı ile çevre ilçe itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH ELMAS - 3.Sayfa