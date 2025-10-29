Haberler

Edremit'te Trafik Kazası: Genç Sağlık Teknisyeni Hayatını Kaybetti

Edremit'te Trafik Kazası: Genç Sağlık Teknisyeni Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, karayolu üzerinde geçmeye çalışan 21 yaşındaki sağlık teknisyeni Özlem Korkmaz'a bir araç çarptı ve hayatını kaybetti. Olayın ardından sürücü yakalandı ve tutuklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, karayolundan karşıya geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı 21 yaşındaki sağlık teknisyeni hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, İzmir-Çanakkale karayolunun Zeytinli Akıllı Kavşağı'nda yakınlarında meydana geldi. 21 yaşındaki Hasta ve Yaşlı Bakım Teknikeri Özlem Korkmaz, kavşaktan geçerken hızla gelen bir otomobilin altında kalarak feci şekilde can verdi. Aracın sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Zeytinli Karakolu ve Jasat Dedektifleri'nin yaptığı titiz çalışma sonucu araç tespit edilirken, sürücü de kısa süreDE yakaladı. M.Y. isimli sürücü, sorgusunun ardından Edremit Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilerek tutuklandı. Genç sağlık teknisyeninin ölümü ailesi ve yakınları ile ilçede büyük bir üzüntüye neden oldu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz

160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
Erdoğan ve DEM Parti İmralı heyeti görüşmesinin saati belli oldu

PKK'nın "Türkiye" kararının ardından kritik görüşme! Saat belli oldu
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
İspanya'dan HÜRJET için 3.1 milyar euroluk onay! 30 yıl için imzalar atıldı

Avrupa ülkesi HÜRJET alıyor! 3.1 milyar euroluk onay verildi
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu! Komşunun bir iddiası var

Enkazda kalan ailenin kimlikleri belli oldu, komşunun bir iddiası var
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not
CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu

CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.