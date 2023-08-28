Edremit'te odun ve tezek yangını

Van'ın Edremit ilçesinde çıkan yangında istiflenen odun ve tezekler yandı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin kenarında istiflenen odun ve tezekler bilinmeyen bir sebepten dolayı yandı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesi sonucu yandın söndürüldü. - VAN