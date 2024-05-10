Edremit'te Fuhuş Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ilçede fuhuş ve fuhşun önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda; bir iş yerinde fuhuş yapıldığının tespit edilmesi üzerine adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda; 2 adet cep telefonu, 15 bin 425 Türk Lirası nakit para, 3 adet çeyrek altın, 4 adet kullanılmamış prezervatif, gelen müşteri isimleri ve vermiş oldukları ücretleri gösterir liste ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan H.A. ve T.K.B. gözaltına alındı. - BALIKESİR