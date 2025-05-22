Edremit'te Çiftlikte Yangın Çıktı

Edremit'te Çiftlikte Yangın Çıktı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Edremit'te çiftlikte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvaçukuru mevkii Dalyan yolu üzerinde bulunan bir çiftlikte henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, çiftlikte maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH ELMAS - 3.Sayfa
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