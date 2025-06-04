Edremit'te 3 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi, 2 Kişi Tutuklandı

Edremit'te 3 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi, 2 Kişi Tutuklandı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla 3 kilo metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. İki şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

Edremit'te 3 kilo metamfetamin ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı

BALIKESİR - Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 3 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik güçlerinin zehir tacirlerine yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH ELMAS - 3.Sayfa
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