Edremit'te 3 kilo metamfetamin ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı

BALIKESİR - Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 3 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik güçlerinin zehir tacirlerine yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü bildirildi.