Edremit Otogarı'nda Otobüs Kazası: 2 Çocuk Ucuz Atlattı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan otogarda bir otobüsün peronda bekleyen 2 çocuğu altına aldığı kaza ucuz atlatıldı. Kazada, 9 yaşındaki Y.Z.K. ile 14 yaşındaki E.G. otobüsün altında kaldı.

Otobüs terminalinde dehşete düşüren görüntü: Aniden hareket eden otobüs 2 çocuğu böyle altına aldı

2 çocuğu altına alan otobüsün kaza anı saniye saniye gvenlik kamerasına kameraya yansıdı

Bankta yatan vatandaş ise kazayı ucuz atlattı

BALIKESİR – Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan otogarda bir otobüsün peronda bekleyen 2 çocuğu altına aldığı kaza ucuz atlatıldı. Kaza esnasında bankta uzanan bir vatandaş ise kazayı ucuz atlattı.

Edinilen bilgiye göre, kaza dün gece Edremit Otogarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf S. idaresindeki 34 EMG 798 plakalı yolcu otobüsü vites arızası sonucu geri gitmek isterken ileri hareket ederek önünde bekleyenleri altına alarak perona çıktı. Kazada, 9 yaşındaki Y.Z.K ile 14 yaşındaki E.G. otobüsün altında kaldı. O esnada bankta yatan bir vatandaş ise kazayı ucuz atlatıp banktan atladı. Büyük panik yaşanan ve ucuz atlatılan kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.