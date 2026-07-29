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Edremit Kaymakamı Odabaş’tan yangın açıklaması

Edremit Kaymakamı Odabaş’tan yangın açıklaması
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Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Altınoluk’ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahalenin aralıksız sürdüğünü açıkladı.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Altınoluk'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahalenin aralıksız sürdüğünü açıkladı.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Altınoluk'ta çıkan yangınla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Kaymakam Odabaş, "Edremit ilçemiz Altınoluk Mahallesi Antandros Kazı Alanı mevkiinde, 29 Temmuz 2026 günü saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle yerleşim bölgesine doğru ilerleme kaydetmiştir. Yangının yerleşim yerlerine tehdit oluşturması üzerine alınan hızlı tedbirler kapsamında; 210 ev ile yaklaşık 650 vatandaşımız güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. Yangına havadan ve karadan müdahale aralıksız sürerken, bölgedeki güvenlik ve koordinasyonu sağlamak amacıyla 25 asayiş, 4 trafik, 2 motorize, 1 komando, 4 koruma timi ile JASAT ve İstihbarat unsurlarından oluşan toplam 185 Jandarma personeli ile sahada güvenlik önlemlerini yürütmektedir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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