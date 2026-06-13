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Balıkesir'de trafik kazası: 2 yaralı

Balıkesir'de trafik kazası: 2 yaralı
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Balıkesir-Edremit karayolunun Evciler sapağında bir otomobilin şarampole uçması sonucu 2 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan bir kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Balıkesir-Edremit karayolunun Evciler sapağında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Olay, İvrindi ilçesi Evciler yol sapağında meydana geldi. Balıkesir Edremit karayolundan Evciler yönüne doğru hareket eden 34 PPK 39 plakalı Nissan marka otomobil sapakta savrularak, şarampole uçtu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, 112 Sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçtan 1'i sıkışık toplam 2 kişiyi 112 Sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza ile ilgili tahkikata başlanıldığı açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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