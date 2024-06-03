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Edremit Devlet Hastanesi'nde bomba paniği

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Devlet Hastanesi'nde yapılan tatbikat, vatandaşlar arasında bomba paniği yarattı. Polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekiplerinin yoğunluğu nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar, tatbikat olduğunu öğrenince rahatladı.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Devlet Hastanesi ek binada bomba paniği gerçeğini aratmadı.

Çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekibini Eski SSK Hastanesi önünde gören vatandaşlar, önce büyük panik yaşadı. Ardından ise korkarak ve meraklı şekilde "Ne var" diye soran vatandaşlar, "Bomba varmış" denince önce panikledi. Tatbikat olduğu söylenince rahat bir nefes aldı.

Bu arada, polisin, gerçek gibi basın mensuplarını bile bölgeye yanaştırmaması tatbikatın ne kadar ciddi şekilde gerçekleştirildiğini gösterdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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