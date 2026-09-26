Edirne Uzunköprü'de yalnız yaşayan 80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay, Büyük Şehsuvarbey Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yalnız yaşadığı öğrenilen S.K.'dan bir süredir haber alamayan komşuları ve yakınları, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, 80 yaşındaki kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde, kadının ölümünün üzerinden yaklaşık 48 saat geçtiği değerlendirildi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından S.K.'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı