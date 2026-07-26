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Edirne polisinden şok uygulama

Edirne polisinden şok uygulama
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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde gerçekleştirilen şok uygulamada 720 kişi ile 264 araç ve motosiklet denetlendi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde gerçekleştirilen şok uygulamada 720 kişi ile 264 araç ve motosiklet denetlendi. Denetimlerde 21 araca toplam 494 bin 814 lira idari para cezası uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 5 farklı uygulama noktasında eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. Uygulamaya, 15 ekipte görevli 75 polis katıldı.

Denetimlerde 720 şahıs, 238 araç ve 26 motosiklet denetlendi. Trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 21 araca toplam 494 bin 814 lira idari para cezası uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi. Ayrıca, 1 kişi hakkında bakaya evrakı düzenlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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