Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 'şok asayiş uygulaması' yapıldı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinin en işlek noktalarından Hayrabolu Caddesi'nde 3 ekip, 10 polis memurunun katılımıyla 'şok asayiş uygulaması' yapıldı.

Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi koordinasyonunda gerçekleştirilen genel güvenlik ve asayiş uygulamasında araçlar tek tek durdurularak genel bilgi toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde gerçekleştirilen uygulamaya, emniyet müdürlüğünün tüm birimleri katılım sağladı.

Kentin en işlek noktalarından birisi olan Hayrabolu Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipler bölgede kuş uçurtmadı. Araçlarda sürücü ve yolcu olarak bulunan şahısların kimlik kontrolü yapıldı, bagajlar ve araçların içi de kontrol edildi. Geniş katılımlı gerçekleştirilen uygulamalarda şehrin çeşitli noktalarında da aynı anda denetim yapıldı. Halkın huzur ve güven ortamının sağlanması için gerekli denetim ve uygulamaların sık sık yapılacağı belirtildi. - EDİRNE