Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde orman yangını paniğe neden oldu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çıkan orman yangını korkuttu.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Atatürk Mahallesi Çamlık mevkiinde, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve uçak ekipleri sevk edildi.

Ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek otluk, çalılık ve ağaçlık alana sıçradı. Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının uzun uğraşlar sonucu kontrol altına almaya çalışırken uçak ile de yangına destek verildi. Yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri ve Jandarma ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. - EDİRNE