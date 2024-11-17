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Edirne Merkezli Change Oto Operasyonunda 5 Tutuklama

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Edirne'de düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucunda 8 şüpheli gözaltına alındı, 5'i tutuklandı. Bulgaristan'dan getirilen araçların yasal olmayan satışına ilişkin yapılan çalışma sonucu suç unsurlarına ulaşılamadı.

Edirne dahil 4 ilde change oto operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

EDİRNE - Edirne merkezli İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli illerinde 7 adrese yönelik olarak yapılan eş zamanlı 'change' operasyonu sonucu gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), asayiş ve istihbarat şubesi ekiplerince koordineli çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalar sonucu son 1 buçuk yıl içerisinde Bulgaristan'dan getirilen çeşitli marka ve modeldeki araçların Türkiye'de yasal olmayan bir şekilde Türk vatandaşlarına satışının yapıldığı, satışı yapılan araçların parçalanarak oto yedek parça olarak kullanıldığı ve change yapılarak TR plaka takılarak ülkemiz sınırları içerisinde kullanıldığı tespit edildi.

Edirne'nin de aralarında olduğu İstanbul, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi ve Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda S.P.Z, A.N.Z, M.G.D, D.S.I, M.S, A.B.G, A.E, S.S. isimli 4'ü Türk ve Bulgar plakalı araç ile birlikte 4'ü Bulgar şahıs olmak üzere toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda suç unsuru tespit edilememiş olup A. E'nin İstanbul'da ve M. S'nin Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan iş yerlerinde yapılan aramalarda,

3 adet araç, 11 adet araç beyni, 8 adet yabancı araç belgeleri, 3 adet oto immobilizer, 6 adet araç anahtarı, 3 adet elektronik kilit tertibatı, 4 adet plaka TR plaka ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen tahkikat sonucu adli makamlara sevk edilen şüphelilerden S.P.Z, A.N.Z, M.G.D, M.S. ve A.E isimli 5 şüpheli şahıs tutuklandı. D.S.I, A.B.G, S.S isimli 3 şahıs ise mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Edirne Merkezli Change Oto Operasyonunda 5 Tutuklama
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZLEM CEYLAN - 3.Sayfa
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