Edirne'de kontrolden çıkan tır devrildi
Edirne-Keşan karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir tır devrildi. Olay yerinde yaralanan olmadığı belirtilirken, inceleme başlatıldı.
Havsa ilçesine bağlı Kuzucu köyü yakınlarında seyir halindeki tır yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, kazada herhangi bir yaralanma olmadığı belirlendi. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı