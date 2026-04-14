Edirne'de kontrolden çıkan tır devrildi

Edirne-Keşan karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıkarak devrildi.

Havsa ilçesine bağlı Kuzucu köyü yakınlarında seyir halindeki tır yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, kazada herhangi bir yaralanma olmadığı belirlendi. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı