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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda Uyuşturucu Operasyonu: 49 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda Uyuşturucu Operasyonu: 49 Kilo Esrar Ele Geçirildi
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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, bir minibüste yapılan aramada televizyon ünitesine zulalanmış 49 kilo 866 gram esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü tutuklandı.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir minibüste yapılan aramada televizyon ünitesine zulalanmış 49 kilo 866 gram uyuşturucu ele geçirildi

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yurda giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük sahasına giriş yapan bir minibüsü şüphe üzerine X-ray taramasına sevk etti. Araçta dedektör köpeği "Jeff" ile yapılan detaylı aramada televizyon ünitesi içerisinde bez parça ile sabitlenmiş halde 23 adet alüminyum folyoya sarılı şeffaf naylon paketlerde toplam 49 kilo 866 gram esrar ele geçirildi. Ekiplerce gözaltına alınan araç sürücüsü adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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