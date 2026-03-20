Sınırda 14 kilodan fazla sentetik uyuşturucu yakalandı

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye geçiş yapmak isteyen bir tırda yapılan aramada, 14 kilo 120 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Tırın sürücüsü gözaltına alındı.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'na gelmeye çalışan bir tırın, üst torpido kabininde 14 kilo 120 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nın diğer tarafında bulunan Kaptan Andreevo Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen denetimde, Türkiye'ye geçiş yapmak isteyen 38 yaşındaki Türk vatandaşı I.D.'nin kullandığı yabancı plakalı tır durduruldu. Yapılan detaylı aramada, sürücü koltuğu üzerindeki torpido bölümünün sol tarafında oluşturulmuş gizli bir bölmede, toplam 14 kilo 120 gram ağırlığında macun kıvamında madde içeren 7 paket bulundu.

Yetkililer tarafından yapılan ilk testte, ele geçirilen maddenin yüksek riskli uyuşturucular arasında yer alan sentetik kannabinoid olduğu belirlendi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Bulgaristan Sınır Polisi Müdürlüğü tarafından yürütülen işlemler çerçevesinde şüpheli sürücü I.D. gözaltına alındı. Haskovo Bölge Savcılığı talimatıyla zanlının 72 saate kadar gözaltında tutulmasına karar verildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
