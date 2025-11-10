Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda Büyük Uyuşturucu Operasyonu

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 6 ton 400 kilogram sentetik kannabinoid üretiminde kullanılabilecek madde ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, yurt dışından Türkiye'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı. Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeliyle koordineli şekilde yürütülen operasyonda, gümrük sahasında şüpheli bir tır durduruldu. Tırda yapılan aramada, 44 paket halinde toplam 66 kilo 400 gram "Fubinica" maddesi ele geçirildi. Bu maddenin 6 ton 400 kilogram sentetik kannabinoid üretiminde kullanılabileceği belirlendi.

Araç sürücüsü gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - EDİRNE