Haberler

LPG tanklarından 35 kilo uyuşturucu çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İpsala Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonlarda, araçlarda gizlenmiş toplam 35 kilo 392 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. İki sürücü gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edirne'nin İpsala Sınır Kapısı'nda düzenlenen iki ayrı operasyonda, araçların bagaj ve LPG tanklarına gizlenmiş toplam 35 kilo 392 gram skunk ele geçirildi.

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları çerçevesinde Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen iki aracı x-ray taramasına sevk etti. Narkotik dedektör köpekleri İda ve Rose'un tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramalarda, bagaj kapağı, stepne boşluğu ve 5 ayrı LPG tankı içerisine vakumlanarak gizlenmiş uyuşturucu madde tespit edildi. Operasyonlarda toplam 35 kilo 392 gram uyuşturucuya el konulurken, araç sürücüleri gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

