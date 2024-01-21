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Edirne İl Jandarma Komutanlığı Vatandaşlara Siber Suç Eğitimi Verdi

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Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Enez ilçesindeki vatandaşlara siber suç farkındalık ve bilinçlendirme eğitimi verdi. Jandarma ekipleri, siber farkındalık, güvenli internet kullanımı ve dolandırıcılık konularında bilgilendirme çalışmaları yaptı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Enez ilçesi Abdurrahim ve Sultaniçe köylerindeki vatandaşlara siber suç farkındalık ve bilinçlendirme eğitimi verildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, maddi ve manevi kayıplarına neden olan ve akabinde değişik suç olaylarının çıkış noktasını teşkil edebilen dijital dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik bilgilendirme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Siber farkındalık, güvenli internet kullanımı, tarım aleti dolandırıcılığı, sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar hakkında bilgilendirme icra eden jandarma ekipleri, konu ile ilgili vatandaşlara görsel içerikli broşür de dağıttı.

Siber dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenerek vatandaşların maddi ve manevi zararlarının önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam edeceği belirtildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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