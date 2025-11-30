Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne 50 Yeni Araç Tahsis Edildi
İçişleri Bakanlığı tarafından Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatları için 9 bin 200 yeni araç hizmete alındı. Bu çerçevede Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne de 50 otomobil tahsis edildi. Araçlar, konvoy halinde Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa