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Edirne-Havsa yolundaki yağ fabrikasında ayçiçeği silosunda yangın çıktı

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Edirne-Havsa yolundaki yağ fabrikasında ayçiçeği silosunda yangın çıktı
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Edirne-Havsa yolu üzerindeki Aysan Yağ Fabrikası'nda ayçiçeği çekirdeği silosunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor, çıkış nedeni inceleniyor.

Edirne'de sıvı yağ üretimi yapılan fabrikada, ayçiçeği çekirdeklerinin bulunduğu siloda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, Edirne-Havsa yolu üzerinde bulunan Aysan Yağ Fabrikası'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Soyyiğit Group bünyesinde faaliyet gösteren fabrikada, ayçiçeği çekirdeklerinin bulunduğu siloda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Silodan yükselen dumanları fark eden ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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