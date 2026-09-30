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Edirne-Havsa yolunda 80 metre savrulan otomobil takla attı, biri ağır 3 kişi yaralandı

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Edirne-Havsa yolunda 80 metre savrulan otomobil takla attı, biri ağır 3 kişi yaralandı
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Edirne-Havsa karayolunda kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 80 metre savrulup takla attı. Alkollü olduğu belirtilen sürücü ağır, araçtaki 2 kadın yolcu yaralı olarak hastaneye sevk edildi; sürücünün hayati tehlikesi sürüyor.

Edirne-Havsa karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, metrelerce savrularak takla attı. Yaklaşık 80 metre sürüklenip orta refüje devrilen araçta alkollü olduğu tespit edilen sürücü ağır yaralanırken, yanındaki 2 kadın yolcu da yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Kaza, Edirne-Havsa yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Y. idaresindeki 22 HY 882 plakalı otomobil Edirne istikametine seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Yaklaşık 80 metre savrulan otomobil, çok sayıda takla attıktan sonra orta refüjde durabildi. Refüje şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan sürücü ve yolcuların otomobilden fırladığı öğrenildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Hasan Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Ç.M. ve T.V. de sağlık ekiplerince yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Öte yandan sürücünün alkollü olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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