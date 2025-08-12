Edirne'deki Orman Yangını 16 Saatte Kontrol Altına Alındı
Edirne'nin Enez ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla 16 saat sonra kontrol altına alındı. 7 evin yanması ve 15 kişinin yaralanması ile sonuçlanan olayda 2 bin 700 kişi tahliye edildi. Yangının ardından havadan çekilen görüntüler, kül olmuş ormanları gözler önüne serdi.
Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyünde çıkan ve rüzgarın etkisiyle yakın köylere de sıçrayan orman yangını, havadan ve karadan süren çalışmalar neticesinde 16 saat sonra kontrol altına alındı. 7 evin yandığı, 15 kişinin yaralandığı ve 2 bin 700 kişinin tahliye edildiği yangın yaşandığı ormanlık alan, havadan görüntülendi.
Çok sayıda personel ve iş makinesinin yanı sıra hava araçlarıyla da müdahale edilen yangının kontrol altına alınmasının ardından büyük bölümü çam ormanı olan bölgede yanan alanlar İhlas Haber Ajansı ekiplerince havadan görüntülendi. Yangından geriye kül olmuş ormanların gözyaşlarıyla izlenen havadan çekilmiş görüntüler kaldı. - EDİRNE