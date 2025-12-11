Edirne'de 10 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı

Edirne'de yoğun sis nedeniyle 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Edirne'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 5 metreye kadar düştü. Görüş mesafesinin çok azaldığı bölgede Edirne'den Havsa ilçesine seyreden tır, kamyon, minibüs ve otomobillerden oluşan 10 araç zincirleme trafik kazası yaptı.

Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE