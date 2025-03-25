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Edirne'de Yayalara Çarpan Otomobil: 3 Yaralı

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Edirne'de yoldan geçen yayalara çarpan bir otomobil 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de otomobilin yayalara çarpma anı kamerada: 3 yaralı

EDİRNE - Edirne'de yoldan geçen yayalara otomobilin çarpması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Edirne Abdurrahman Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T. Ö. idaresindeki 22 NC 934 plakalı otomobil yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan 3 yaya yaralandı. Vatandaşların ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sürücü T. Ö. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza anı ise güvenlik anbean kamerasına yansıdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Edirne'de Yayalara Çarpan Otomobil: 3 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - 3.Sayfa
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