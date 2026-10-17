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Edirne'de yaya geçidinde iki motosiklet çarpıştı, 1 yaralı; kaza anını kamera çekti

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Edirne'de yaya geçidinde iki motosiklet çarpıştı, 1 yaralı; kaza anını kamera çekti
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Edirne'de Atatürk Bulvarı'nda yaya geçidinde iki motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı. Yaralı ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken kurye sürücüsü ifadesi için polis merkezine götürüldü, kaza anı kameraya yansıdı.

Edirne'de yaya geçidinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, Atatürk Bulvarı'nda Ayşekadın Karakol Durağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. idaresindeki 22 AFS 961 plakalı kurye motosikleti ile bulvar üzerinde seyreden E.Z. yönetimindeki 54 ARG 679 plakalı motosiklet, yaya geçidinde çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle iki sürücü de yola savruldu. Kazada yaralanan E.Z., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kurye motosikletinin sürücüsü B.K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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