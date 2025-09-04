Haberler

Edirne'de Yangında Ekiplerden Örnek Dayanışma

Edirne'de Yangında Ekiplerden Örnek Dayanışma
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde çıkan yangında itfaiye, polis ve vatandaşlar iş birliğiyle yangının yayılmasını önledi. Yangın kontrol altına alındı.

Edirne'de barakaların ve arı kovanlarının alevlere teslim olduğu yangının diğer evlere ulaşmaması için polis, itfaiye ve vatandaşlar el ele vererek yoğun mücadele sergiledi.

Edirne'nin Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sarıbayır mevkiinde otluk alanda çıkan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Arı kovanların ve barakaların alevlere teslim olduğu yangın bölgesine, itfaiye, polis, ambulans ve polis ekiplerinin toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) sevk edildi. Kadını erkeği, genci yaşlısı ekiplere yardımcı olarak yangının diğer evlere sıçramasının önüne geçti.

Yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye bu görüntüyü konuşuyor! İşte kızını vuran babanın gerekçesi

Türkiye bu görüntüyü konuşuyor! İşte kızını vuran babanın gerekçesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkesin konuştuğu antrenör Fenerbahçe'yi anında reddetti

Herkesin konuştuğu antrenör Fenerbahçe'yi reddetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.