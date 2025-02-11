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Yangına giden itfaiye aracını durduran polislere soruşturma

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Edirne'de bir evde çıkan yangında 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Yaşlı kadının ölümü yürekleri dağlarken yangına müdahale için köye giden itfaiye ekibini durduran trafik polisinin "Halk rahatsız oluyor, siren çalmayın" dediği iddia edildi. Valilik, polislerin yangının nerede olduğunu öğrenmek üzere aracı durdurduklarını belirterek iki polis hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Edirne'nin Korucu köyünde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında mahsur kalan 82 yaşındaki Fethiye Evren hayatını kaybetti. Yaşlı kadının ölümü yürekleri dağlarken, trafik polisinin yangına müdahale için itfaiye ekibini durdurup "Halk rahatsız oluyor, siren çalmayın" dediği iddia edildi. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından iki polis hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Yangına giden itfaiye aracını durduran polislere soruşturma

YANGININ NEREDE OLDUĞUNU ÖĞRENMEK İÇİN DURDURULMUŞ

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yapılan incelemede olay yerine intikal eden ilk aracın İtfaiye aracı olduğu, olay yerine giden ikinci aracın ise takviye amaçlı su tankeri olduğu ve resmi görevliler tarafından 'yangının nerede olduğu' öğrenilmek üzere durdurulduğu anlaşılmıştır. Kamera kayıtları incelendiğinde ise olay yerine giden su tankerinin '37' saniye durdurularak soru sorulduğu tespit edilmiştir. Akabinde dün itibariyle durdurma olayıyla ilgili görevliler hakkında idari soruşturma başlatılmıştır" ifadelere yer verildi.

Yangına giden itfaiye aracını durduran polislere soruşturma

Yangına giden itfaiye aracını durduran polislere soruşturma
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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