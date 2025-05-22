Edirne'de yangın paniği! Vatandaşlar seferber oldu

Edirne'de yangın paniği! Vatandaşlar seferber oldu
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Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde tek katlı bir evde yangın çıktı. Vatandaşlar, yangını söndürmek için seferber olurken; yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında bir ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, iki evin de çatısı hasar gördü.

Edirne'de bir evde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken iki evin de çatısı zarar gördü.

Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde bulunan tek katlı müstakil bir evde çıkan yangın bölgede büyük paniğe neden oldu.

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, iki evin de çatısı zarar gördü. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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