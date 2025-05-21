Edirne'de Yangın Paniği: Mahalleli Yangına Müdahele Etti

Edirne'de Yangın Paniği: Mahalleli Yangına Müdahele Etti
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Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangını gören mahalleli, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Alev alev yanan ev küle döndü, mahalleli seferber oldu

EDİRNE - Edirne'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken iki evin de çatısı zarar gördü.

Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, iki evin de çatısı zarar gördü.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA - 3.Sayfa
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