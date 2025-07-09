Edirne'de Yangın: 30 Dönüm Buğday Tarlası Kül Oldu

Edirne'de Yangın: 30 Dönüm Buğday Tarlası Kül Oldu
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Edirne'nin Meriç ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 30 dönüm biçilmemiş buğday tarlası yanarak kül oldu. Yangına köylüler ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Edirne'nin Meriç ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 30 dönüm biçilmemiş buğday tarlası kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Meriç'e bağlı Rahmanca köyü yakınlarındaki biçilmemiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden köy halkı, durumu itfaiyeye bildirdi. Yangına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra köylüler de traktörleriyle müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 30 dönüm biçilmemiş buğday tarlası kül oldu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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