Edirne'de Yangın: 30 Dönüm Buğday Tarlası Kül Oldu

Edirne'nin Meriç ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 30 dönüm biçilmemiş buğday tarlası kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Meriç'e bağlı Rahmanca köyü yakınlarındaki biçilmemiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden köy halkı, durumu itfaiyeye bildirdi. Yangına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra köylüler de traktörleriyle müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 30 dönüm biçilmemiş buğday tarlası kül oldu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE