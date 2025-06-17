Edirne'de Yangın: 250 Dönüm Buğday Tarlası Zarar Gördü

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyünde çıkan yangında zarar gören 250 dönüm buğday ekili ve 100 dönümlük alan, paramotor pilotu tarafından havadan görüntülendi.

Mecidiye köyündeki bir buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, havadan ve karadan yürütülen çalışmalar sonucu söndürülürken, yangında 250 dönüm buğday ekili alan ile 100 dönümlük alan zarar gördü.

Paramotor pilotu Yılmaz Özkaya, bölgede yaptığı uçuş ile yangında zarar gören alanı havadan görüntüledi. Yangına kısa sürede karadan ve havadan müdahale edildiği belirten Özkaya, yangının böylece daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldüğünü söyledi. - EDİRNE