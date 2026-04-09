Apartmandan gelen kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı
Edirne'de yalnız yaşayan 67 yaşındaki adam, dairesinden gelen kötü kokular üzerine komşularının ihbarı sonucu evine giren ekiplerce ölü bulundu. Yaşlı adamın kesin ölüm nedeni cansız bedeni üzerinde yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belli olacak.
Edirne’de merkez ilçeye bağlı Meydan Mahallesi'ndeki bir apartmanda yalnız yaşayan 67 yaşındaki Y.E'den bir süredir haber alamayan ve daireden yayılan kokulardan şüphelenen komşuları durumu yetkililere bildirdi.
DAİREYE GİREN EKİPLER ACI MANZARAYLA KARŞILAŞTI
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla girilen ikamette, Y.E'nin cansız bedeniyle karşılaşıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen yaşlı adamın cenazesi morga kaldırıldı.
ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK
Şahsın kesin ölüm nedeni cesedi üzerinde yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belli olacak. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.