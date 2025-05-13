Erdoğan 'Savaştan daha önemli tehdit' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor

"Savaştan önemli tehdit" demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Trump'ı İstanbul'a davet ettik

Zelenski'den Trump'a İstanbul daveti! İlk önce Erdoğan ile görüşecek
Berke Özer 2 yıllık imzayı attı

Resmi açıklama geldi! Berke 2 yıllık imzayı attı

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: Tırda 13 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: Tırda 13 Kilo Skunk Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir tırda 13 kilo 621 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de uyuşturucu operasyonu: Tırda 13 kilo skunk ele geçirildi

EDİRNE - Edirne'de polis ekiplerinin koordineli çalışması sonucu bir tırda yapılan aramada 13 kilo 621 gram uyuşturucu ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün koordineli çalışması sonucu, yurt dışından Türkiye'ye uyuşturucu madde getirdiği belirlenen iki tır takibe alındı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda ülkeye giriş yapan tır araçlarına yönelik operasyon başlatıldı. H.Y. isimli sürücünün kullandığı tır, Kapıkule yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda, A.A.B. yönetimindeki diğer tır ise Havsa yolunda durdurularak arama yapıldı.

Yapılan detaylı aramalar sonucu H.Y.'nin kullandığı tırın yan dolaplarında ve dorse alt kısmında 13 kilo 621 gram skunk maddesi ele geçirildi. Diğer tırda ise herhangi bir uyuşturucu madde bulunamadı.

İki tır sürücüsü de gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZLEM CEYLAN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süreç nasıl ilerleyecek?

Süreç nasıl ilerleyecek?
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
Rusya-Ukrayna barış masası! Trump İstanbul kararını verdi

Rusya-Ukrayna barış masasında olacak mı? Trump İstanbul kararını verdi
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Çinli otomobil markası SWM Motors Türkiye'de üretim kararı aldı

Otomotiv devi Türkiye'ye geliyor! Fabrika açacağı kent belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.