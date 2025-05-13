Erdoğan 'Savaştan daha önemli tehdit' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor

"Savaştan önemli tehdit" demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum
DEM Partili Bakırhan'ın cevap vermediği soru: Muhataplarına sorun, biz de duyalım

DEM Partili Bakırhan'ın cevap vermediği soru: Muhataplarına sorun
Rusya-Ukrayna barış masası! Trump İstanbul kararını verdi

Rusya-Ukrayna barış masasında olacak mı? Trump İstanbul kararını verdi

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 13 Kilo Ele Geçirildi

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 13 Kilo Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de polis ekiplerinin koordineli çalışması sonucu bir tırda 13 kilo 621 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma sürüyor.

Edirne'de polis ekiplerinin koordineli çalışması sonucu bir tırda yapılan aramada 13 kilo 621 gram uyuşturucu ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün koordineli çalışması sonucu, yurt dışından Türkiye'ye uyuşturucu madde getirdiği belirlenen iki tır takibe alındı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda ülkeye giriş yapan tır araçlarına yönelik operasyon başlatıldı. H.Y. isimli sürücünün kullandığı tır, Kapıkule yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda, A.A.B. yönetimindeki diğer tır ise Havsa yolunda durdurularak arama yapıldı.

Yapılan detaylı aramalar sonucu H.Y.'nin kullandığı tırın yan dolaplarında ve dorse alt kısmında 13 kilo 621 gram skunk maddesi ele geçirildi. Diğer tırda ise herhangi bir uyuşturucu madde bulunamadı.

İki tır sürücüsü de gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ersun Yanal, Süper Lig'e geri dönüyor

Şampiyon takım ona emanet! Süper Lig'e geri dönüyor
Çinli otomobil markası SWM Motors Türkiye'de üretim kararı aldı

Otomotiv devi Türkiye'ye geliyor! Fabrika açacağı kent belli oldu
Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi

Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.