Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gram Esrar Ele Geçirildi

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gram Esrar Ele Geçirildi
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Edirne Emniyet Müdürlüğü, Şevki Arman Caddesi'nde gerçekleştirdiği denetimlerde bir araçta gizlenmiş 10 gram esrar buldu. Araç sürücüsü R.K., uyuşturucu maddeyi kullandığını itiraf etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen geniş çaplı uygulamalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş, Trafik, Terörle Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin 1. Murat Mahallesi Şevki Arman Caddesi'nde ortaklaşa düzenlediği denetimde çok sayıda araç ve sürücü durdurularak, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Uygulamada görev alan bekçiler, kontrol noktasına gelen 34 plakalı araçtan yayılan kokudan şüphelenerek, detaylı arama gerçekleştirdi. Araç koltuklarının altını ve aralıklarını inceleyen ekipler, koltuk altına gizlenmiş özel sarımlı bir poşet buldu. Narkotik ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, paketin içerisinde esrar olduğu tespit edildi. Araç sürücüsü R.K., uyuşturucu maddeyi kendisinin kullandığını beyan etti. R.K. ve beraberindekiler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Ele geçirilen uyuşturucu maddenin yaklaşık 10 gram olduğu belirlenirken, narkotik ekipleri söz konusu maddenin temin edildiği kişi ya da kişilerle ilgili çalışma başlattı. Uygulama esnasında Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da çalışmaları yerinde inceledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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