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Edirne'de Uyuşturucu İmal Eden 2 Kişi Tutuklandı

Edirne'de Uyuşturucu İmal Eden 2 Kişi Tutuklandı
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Edirne'nin Havsa ilçesinde, uyuşturucu madde imal etme suçundan aranma kaydı olan 2 kişi jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı. 5 farklı mahkemeden toplam 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar, adli makamlara sevk edildi.

Edirne'nin Havsa ilçesinde "uyuşturucu madde imal etme" suçundan aranma kaydı bulunan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde emniyet, asayiş ve kamu düzenini sağlamak, suç ve suçlularla mücadele etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Havsa ilçesi Jandarma asayiş timlerince yapılan araştırma ve takip sonucu, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme suçundan 5 farklı mahkemeden toplam 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi, Kuzucu köyü sınırları içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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