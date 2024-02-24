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Edirne'de üç katlı evde çıkan yangın söndürüldü

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde üç katlı bir evin en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Evde ağır maddi hasar oluşurken can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde üç katlı bir evin en üst kadında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Olay, Atatürk Mahallesi Altın Sokak üzerinde meydana geldi. Evin üçüncü katında bulunan mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin tamamını kapladı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yoğun çalışmaları sonucu yangını kontrol altına aldı.

Öte yandan, bölgeye gelen Tredaş ekipleri, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için binanın elektriklerini keserek önlem aldı. Evde can kaybı ve yaralanın olmaması ise sevindirdi.

Meydana gelen yangında evde ağır maddi hasar oluşurken ev kullanılamaz hale geldi.

Polis ve İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uzunköprü İtfaiye Edirne Olay Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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