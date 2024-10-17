Edirne'de Trafik Uygulamasında Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dün gece asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada durdurulan bir otomobilin bagajında bandrolsüz 11 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Edirne merkez Atatürk Bulvarı'nda çok sayıda ekip ve personelin katılımıyla asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde 100'den fazla kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Uygulamada yaklaşık 80 araç kontrol edilirken, bir otomobilin bagajında 11 şişe bandrolsüz kaçak alkol ele geçirildi. - EDİRNE