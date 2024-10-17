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Edirne'de Trafik Uygulamasında Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Edirne'de Trafik Uygulamasında Kaçak Alkol Ele Geçirildi
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Edirne Emniyet Müdürlüğü gece yaptığı asayiş ve trafik uygulamasında bir otomobilin bagajında 11 şişe bandrolsüz kaçak alkollü içki buldu. Uygulama kapsamında 100'den fazla kişi GBT kontrolünden geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dün gece asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada durdurulan bir otomobilin bagajında bandrolsüz 11 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Edirne merkez Atatürk Bulvarı'nda çok sayıda ekip ve personelin katılımıyla asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde 100'den fazla kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Uygulamada yaklaşık 80 araç kontrol edilirken, bir otomobilin bagajında 11 şişe bandrolsüz kaçak alkol ele geçirildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Politika Güvenlik 3-sayfa Asayiş trafik edirne

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