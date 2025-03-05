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Edirne'de Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Edirne'de Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Necati İşcan Caddesi'nden Hastane Caddesi yönüne dönüş yapmak isteyen N.Ö. yönetimindeki 60 HV 317 plakalı otomobil, Hastane Caddesi istikametinden gelen G.Y. idaresindeki 22 AEC 154 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada, devrilen motosikletten düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü G.Y., ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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