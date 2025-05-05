Edirne'de Trafik Kazası: Devrilen Otomobilde 2 Yaralı
Edirne'de Havsa karayolunda kontrolden çıkan bir otomobil tarlaya devrilerek taklalar attı. Sürücü K.B. ve eşi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrilip taklalar attı: 2 yaralı
EDİRNE - Edirne'de Havsa karayolunda meydana gelen trafik kazasında devrilen otomobilde bulunan sürücü ve eşi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, K.B. idaresindeki 59 UB 850 plakalı otomobil, Havsa-Edirne kara yolu Sazlıdere köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak tarlaya uçtu ve devrildi.
Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü K.B. ve yanında bulunan eşi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.