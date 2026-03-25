Edirne'de kırmızı ışıkta geçen yayaya araç çarptı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İtfaiye Müdürlüğü mevkiinde iddiaya göre kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya, bir otomobilin çarpması sonucu yola savruldu. Bölgede bulunan itfaiye ve emniyet ekipleri yaralıya anında müdahale etti. Yaralı, kısa sürede olay yerine gelen ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Emniyet güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

