Haberler

Edirne'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Edirne'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne-Havsa yolu Kırklareli kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu B.K. adlı sürücü yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne-Havsa yolu Kırklareli kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. idaresindeki 34 HAC 945 plakalı otomobil ile M.Y. yönetimindeki 34 YT 7998 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü B.K. yaralandı.

Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Putin ile Jinping arasında dikkat çeken 'ölümsüzlük' sohbeti

Putin ölümsüzlüğün şifresini verdi, Çin lideri dondu kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalması için her şey yapılıyor! Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı

Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.