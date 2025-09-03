Edirne'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Edirne-Havsa yolu Kırklareli kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu B.K. adlı sürücü yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Edirne-Havsa yolu Kırklareli kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. idaresindeki 34 HAC 945 plakalı otomobil ile M.Y. yönetimindeki 34 YT 7998 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü B.K. yaralandı.
Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa